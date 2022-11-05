Укрэнерго: в Киеве и семи областях сегодня будут отключать свет

В субботу, 5 ноября, свет будут отключать в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях, сообщает Новое время.

В компании заявили, что с 6 часов утра Диспетчерский центр НЭК Укрэнерго предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения в формате ГПО для потребителей в городе Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях.

В Укрэнерго заявили, что ограничения потребления необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян. Ремонтные и восстановительные работы продолжаются круглосуточно.