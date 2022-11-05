Посол Украины в Германии надеется на прямые поставки танков Leopard 2
Посол Украины в Берлине Алексей Макеев ожидает прямых поставок боевых танков из Германии, сообщает Европейская правда.
Об этом он сказал в интервью изданию медиа группы Funke.
"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии непосредственно в Украину", - сказал он.
По этому поводу ведутся переговоры с федеральным правительством.
"Нам нужны эти боевые танки", - подчеркнул Макеев.
По его словам, Германия уже "продемонстрировала лидерство" с поставкой системы противоракетной обороны IRIS-T.
"И мы рассчитываем на эту лидерскую роль и в других системах вооружения. Это и основные боевые танки, и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingo", - сказал Макеев.
Отвечая на вопрос, идет ли речь также о прямой поставке основных боевых танков Leopard 2 в Украину, посол подтвердил:
"Да, мы говорим об этом".
"За последние восемь лет мы поняли, что переговоры с Россией не ведут к миру. Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Запад должен действовать как команда, и мы должны иметь возможность использовать все, что есть в этой команде", - сказал посол.