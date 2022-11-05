Посол Украины в Германии надеется на прямые поставки танков Leopard 2

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев ожидает прямых поставок боевых танков из Германии, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью изданию медиа группы Funke.

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии непосредственно в Украину" , - сказал он.

По этому поводу ведутся переговоры с федеральным правительством.

"Нам нужны эти боевые танки" , - подчеркнул Макеев.

По его словам, Германия уже "продемонстрировала лидерство" с поставкой системы противоракетной обороны IRIS-T.

"И мы рассчитываем на эту лидерскую роль и в других системах вооружения. Это и основные боевые танки, и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingo" , - сказал Макеев.

Отвечая на вопрос, идет ли речь также о прямой поставке основных боевых танков Leopard 2 в Украину, посол подтвердил: "Да, мы говорим об этом" .