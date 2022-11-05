Генштаб: в Украине погибло более 75 тысяч российских военных
В Генеральном штабе ВСУ сообщили обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения. За прошедшие сутки погибли около 600 российских военных.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 75440 (+600) человек ликвидировано;
- танков - 2758 (+8);
- боевых бронированных машин - 5601 (+21);
- артиллерийских систем - 1776 (+4);
- РСЗО - 391 (+0);
- средств ПВО - 202 (+1);
- самолетов - 277 (+0);
- вертолетов - 260 (+2);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 (+12);
- крылатых ракет - 399 (+2);
- кораблей / катеров - 16 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10);
- специальной техники - 155 (+0).
Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях, отметили в Генштабе.