Генштаб: в Украине погибло более 75 тысяч российских военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения. За прошедшие сутки погибли около 600 российских военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 75440 (+600) человек ликвидировано;
  • танков - 2758 (+8);
  • боевых бронированных машин - 5601 (+21);
  • артиллерийских систем - 1776 (+4);
  • РСЗО - 391 (+0);
  • средств ПВО - 202 (+1);
  • самолетов - 277 (+0);
  • вертолетов - 260 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 (+12);
  • крылатых ракет - 399 (+2);
  • кораблей / катеров - 16 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10);
  • специальной техники - 155 (+0).

Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях, отметили в Генштабе.

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