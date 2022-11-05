Генштаб: в Украине погибло более 75 тысяч российских военных

В Генеральном штабе ВСУ сообщили обновленные данные о потерях российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения. За прошедшие сутки погибли около 600 российских военных.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.11 ориентировочно составили:

личного состава – около 75440 (+600) человек ликвидировано;

танков - 2758 (+8);

боевых бронированных машин - 5601 (+21);

артиллерийских систем - 1776 (+4);

РСЗО - 391 (+0);

средств ПВО - 202 (+1);

самолетов - 277 (+0);

вертолетов - 260 (+2);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1462 (+12);

крылатых ракет - 399 (+2);

кораблей / катеров - 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 4184 (+10);

специальной техники - 155 (+0).

Наибольшие потери враг понес на Лиманском и Авдеевском направлениях, отметили в Генштабе.