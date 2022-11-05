ГПСУ: Украина вернула 19 пограничников из российского плена
Из российского плена в Украину вернулось 19 пограничников. Теперь они пройдут медобследование и реабилитацию, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.
"Долгие месяцы российского плена позади. 19 пограничников вернулись домой. Дальше их ждет медобследование и реабилитация. Но главное, что они живы и дома", - сообщили в ведомстве.
Напомним, что 3 ноября 2022 года Украина и Россия провели обмен пленными по формуле "107 на 107".