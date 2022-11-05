Британская разведка: РФ проводит учения в Беларуси из-за нехватки инструкторов

По данным британской разведки, Россия испытывает трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу, для обучения используется территория Беларуси, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

Как отмечается, в настоящее время Россия пытается обеспечить военную подготовку для мобилизованных и призванных на срочную военную службу в рамках ежегодного осеннего призыва.

Вооруженные силы России уже работают на пределе возможностей, обеспечивая подготовку примерно 300 000 военнослужащих, необходимых для "частичной мобилизации", объявленной 21 сентября 2022 года.

"Эти проблемы будут осложнены дополнительным очередным осенним ежегодным призывным циклом, объявленным 30 сентября 2022 года и начатым 1 ноября, который, как ожидается, приведет к дополнительному привлечению 120 000 военнослужащих" , - говорится в обзоре.

Как отмечает британская разведка, недавно мобилизованные призывники, вероятно, имеют минимальную подготовку или вообще не имеют никакой подготовки.