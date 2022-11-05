Мэрия: большинство одесситов поддержали демонтаж памятника Екатерине ІІ
Одесский горсовет сообщил о завершении голосования, на котором большинство горожан поддержали демонтаж памятника "Основателям Одессы", сообщает Украинская правда.
"Завершена процедура подведения итогов голосования посвященного дальнейшей судьбе памятника "Основателям Одессы (Екатерине II)", которое проходило на платформе "Социально активный гражданин. Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади", — говорится в сообщении Одесского горсовета.
По данным местных властей, следующий шаг - вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета. Демонтаж памятника поддерживает мэр города Геннадий Труханов.
"Убежден, что результаты свободного голосования на платформе "Социально активный гражданин" будут учтены депутатами городского совета, за которыми остается принятие окончательного решения. Лично я буду голосовать "За" демонтаж памятника и перенос его в парк Имперского и Советского прошлого, об идее создания которого я рассказывал несколько месяцев назад.
В ближайшее время в этом вопросе будет поставлена окончательная точка - в рамках общепринятых демократических норм и действующего украинского законодательства", — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.