НБУ смягчил ряд валютных ограничений: что изменилось

Национальный банк Украины уточнил некоторые инструменты валютного регулирования. НБУ учитывал в частности запросы граждан, бизнеса, волонтеров и государственных органов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Так, с 5 ноября 2022 года внесены изменения по следующим вопросам:

Приобретение товаров за границей для поддержки обороноспособности Украины

Дополнен тепловизорами и рядом других приборов перечень товаров оборонного назначения для приобретения которых волонтеры - физические лица могут рассчитываться гривневыми платежными карточками за границей без ограничений, а физические лица могут покупать валюту и переводить ее за границу (в пределах ежемесячного лимита 400 тыс грн в ).

В соответствующий перечень также входят: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

Деятельность украинских экспортеров

НБУ создал условия, чтобы украинские экспортеры могли участвовать в тендерах по поставке товаров нерезидентам. Да, с 5 ноября банки фактически получили возможность предоставлять тендерные гарантии на эти операции.

"Соответствующие изменения не будут иметь значительного влияния на международные резервы и принимались, учитывая важное значение благотворительных фондов, в частности, в условиях военного положения" , - говорится в сообщении.

Напомним, что с 6 сентября 2022 года для осуществления расчетов в иностранной валюте юридические лица должны сначала использовать наличную у них иностранную валюту, а дальше, при необходимости, покупать ее на валютном рынке Украины.