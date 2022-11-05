НБУ прекратил экстренное рефинансирование из-за избытка денег в банках

Национальный банк Украины с 5 ноября прекращает проведение операций по бланковому рефинансированию банков. В то же время банкам и дальше доступны классические кредиты рефинансирования под обеспечение, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в НБУ, сегодня банковская система имеет рекордный уровень ликвидности и остается устойчивой, несмотря на полномасштабную войну, продолжающуюся более 8 месяцев.

По сравнению с началом марта, когда общий объем полученных банками кредитов рефинансирования в отдельные дни превышал 160 млрд гривен, задолженность платежеспособных банков по таким кредитам сократилась почти втрое и на 4 ноября 2022 года составила 54,4 млрд гривен.

"Учитывая это, а также досрочное погашение кредитов рефинансирования и успешное прохождение банковским сектором испытания полномасштабной войной, бланковое рефинансирование, позволившее в начале войны удержать стабильность финансовой системы, на сегодняшний день потеряло свою актуальность" , - говорится в сообщении.

Напомним, согласно решению НБУ, бланковое (т.е. без обеспечения) рефинансирование позволяет банкам получить средства в объеме, равном 30% остатков средств физических лиц по состоянию на 23 февраля 2022 года. НБУ начал выдавать банкам бланковые кредиты овернайт с 25 февраля.

Национальный банк Украины с 5 ноября уточнил некоторые инструменты валютного регулирования. НБУ учитывал в частности запросы граждан, бизнеса, волонтеров и государственных органов.