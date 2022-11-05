Швеция дистанцируется от курдских организаций, чтобы ускорить вступление в НАТО

Глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что новое правительство дистанцируется от курдского ополчения в Сирии YPG и его политического ответвления - партии PYD, сообщает Европейская правда.

Такое заявление прозвучало перед встречей премьера Ульфа Кристерссона с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во вторник. YPG и PYD давно являются союзниками НАТО и США в борьбе с "Исламским государством" в Сирии.

Швеция ранее поддерживала YPG и PYD, но новое правительство имеет другой взгляд на эти две курдские организации, которые Турция считает террористическими.

"Мы считаем, что есть сомнительность и проблема в отношении тех, кто вредит нашим отношениям с Турцией. Важно, чтобы было понятно, что не будет никаких сомнительных контактов и не должно быть никакой неопределенности в этом сотрудничестве" , - сказал Тобиас Бильстрем.

"Главной ценностью является членство Швеции в НАТО и важность того, чтобы мы достигли успеха в переговорах, которые продолжаются между Турцией с одной стороны и Швецией и Финляндией с другой, и важно, чтобы у нас были хорошие отношения в этих частях" , - заявил он.

Ранее сообщалось, что Турция вряд ли подпишет заявку Швеции на членство в НАТО до конца года, и шансы на то, что это произойдет еще до выборов, которые состоятся в следующем году, невелики.

Чиновники сказали, что турецкое правительство не планирует добиваться ратификации парламентом членства Швеции, если она не выполнит действующие требования о прекращении деятельности курдских сепаратистов, экстрадиции подозреваемых и полной отмены ограничений на продажу оружия Анкаре.

Как известно, Турция и Венгрия пока единственные страны, которые еще не ратифицировали членство Финляндии и Швеции в НАТО. Хотя Венгрия продвигается медленно по сравнению с другими странами, она может проголосовать по вопросу о расширении до конца года.