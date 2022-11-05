Иран признал передачу беспилотников России

Иран действительно поставлял беспилотники в Россию, но сделал это еще до начала полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сказал министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, сообщает Корреспондент.

"Что касается беспилотников, это правда, и мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны на Украине" , – заявил Абдоллахиян.

Глава МИДа отметил, что в телефонном разговоре со своим украинским коллегой договорились о передаче Тегерану доказательства об использовании иранских беспилотников.

"Если выяснится, что Россия использовала иранские беспилотники в войне в Украине, мы не останемся равнодушными к этому вопросу. Наша позиция в отношении войны в Украине – прекращение войны, возвращение сторон к переговорам и возвращение беженцев в свои дома. Иран на уровне президента и министра иностранных дел приложил многие усилия в этом отношении" , – сказал Абдоллахиян.

Также он заверил, Иран не предоставлял ракеты России.