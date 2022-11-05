Резников о новом пакете помощи от США: Это инвестиция в безопасный XXI век

Министр обороны Алексей Резников поблагодарил Соединенные Штаты за предоставление Украине нового пакета военной помощи стоимостью 400 миллионов долларов, сообщает Новое время.

"Новый пакет помощи США в сфере безопасности стоимостью 400 миллионов долларов является еще одним шагом к победе добра над злом и инвестицией в безопасный ХХІ век. Каждая система ПВО спасет десятки украинских жизней. Каждый танк уничтожит сотни захватчиков" , – говорится в сообщении.

Министерство обороны США в пятницу, 4 ноября, объявило о пакете помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать чешские танки Т-72.

Представительница Пентагона Сабрина Синг уточнила, что США оплачивают ремонт и модернизацию 45 чешских танков, еще за 45 заплатят Нидерланды. Часть танков будет в Украине до конца декабря, другие поступят в 2023 году. По ее словам, это будут самые передовые танки на поле боя.

Денежные средства также пойдут на ремонт систем ПВО/ПРО Hawk для включения в следующие пакеты и ремонт 250 БТР М1117. Пакет также включает 1100 дронов Phoenix Ghost и 40 бронированных речных катеров.