Байден: в РФ возникли сложности с обеспечении армии новым вооружением

Россия не может в больших количествах обеспечивать свою армию вооружением и производить новое оружие из-за дефицита необходимых материалов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил президент США Джо Байден.

"Одна из причин, почему в России сложности - и я не буду подробно об этом говорить, потому что это займет слишком много времени - сложности в снабжении своей армии. У них возникли сложности в производстве своего (оружия – ред.)" , – заявил Байден.

Президент США также отметил важность производства микрочипов для национальной безопасности и обороны и отметил успехи своей администрации в создании производства микрочипов в США.