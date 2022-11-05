Столтенберг оценил риски применения РФ ядерного оружия против Украины

Риски применения Россией ядерного оружия остаются низкими. Однако последствия для нее будут катастрофическими, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Риск применения Россией ядерного оружия в Украине низкий, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно" , - заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, Россия ведет безответственно и безрассудно. Он отметил, что применение ядерного оружия изменит характер конфликта, а в ядерной войне не будет победителей.