Столтенберг оценил риски применения РФ ядерного оружия против Украины
Риски применения Россией ядерного оружия остаются низкими. Однако последствия для нее будут катастрофическими, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
"Риск применения Россией ядерного оружия в Украине низкий, но последствия будут огромными, поэтому мы относимся к этому очень серьезно", - заявил Столтенберг.
По словам генерального секретаря НАТО, Россия ведет безответственно и безрассудно. Он отметил, что применение ядерного оружия изменит характер конфликта, а в ядерной войне не будет победителей.
"Мы четко даем этот месседж. Изменений в ядерной позиции России не наблюдается", - заметил Столтенберг.