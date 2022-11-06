Косовские сербы в знак протеста вышли из всех институтов Косово

Косовские сербы решили выйти из всех органов и учреждений Косово, пока Приштина не отзовет решение о смене сербских автомобильных номеров на косовские, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Отмечается, что решение о выходе из всех косовских институтов было принято в Звечане (Косово) на встрече политических представителей сербов Косово и сербов-работников косовских учреждений.

Так, сербы решили покинуть все органы власти Косово - парламент, правительство, судебные органы, полицию, а также четыре муниципалитета на севере Косово и Метохии. После встречи группа сербских полицейских символически сняла форму косовской полиции.

На встрече объявили, что решение будет оставаться в силе, пока Приштина не отзовет решение о замене сербских автомобильных номеров на косовские и не сформирует Ассоциацию сербских муниципалитетов - то есть не предоставит особого статуса Севера Косово, где большинство населения составляют сербы.

Отметим, что ранее сербские полицейские отказывались штрафовать сербов, не сменивших сербские автономера на косовские. Тогда руководитель Северного регионального отделения полиции Ненад Джурич был отстранен и подал в отставку.

Лидер партии, представляющей косовские сербы "Сербского списка" Горан Ракич заявил, что сербы из Косово и Метохии никому не угрожают, а пытаются сохранить мир и стабильность.

Он призвал косовские власти вернуться к уважению международного публичного права, Брюссельского соглашения и всех других актов, заключенных в рамках диалога между Белградом и Приштиной, который ведется на основе мандата Генеральной Ассамблеи ООН и посредством ЕС.

Отметим, что с 1 ноября Косово намеревалось ввести обязательную перерегистрацию всех автомобильных номеров на собственные. Однако позже власти Косово смягчили свое решение.

Так, в первые три недели ноября владельцам транспорта с нелегальными номерами будут объявлять выговоры или предупреждения. Затем два месяца их будут штрафовать, а до 21 апреля будут действовать так называемые пробные номера.