Госдеп: США и союзники введут новые санкции против Ирана

Соединенные Штаты и союзники готовят новые санкции против Тегерана за поставку оружия Российской Федерации, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявила помощница госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Вы видите достаточно мощную критику в адрес Ирана со стороны Вашингтона, также вы видите эту критику в ООН. Я думаю, дальше вы увидите, как США и союзники будут осуждать это (поставку дронов и ракет РФ – ред.). А также подумают о новых санкциях против Ирана. Мы сделаем все, что можем, чтобы предотвратить, чтобы Иран поставлял оружие России" , - отметила Донфрид.

По ее словам, США сделают все, что в их силах, чтобы это оружие никогда не досталось поля боя в Украине.

Напомним, что аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили сегодня об осуществлении суборбитального запуска собственного носителя спутников Qaem-100.

Также недавно сообщалось, что Иран применяет западные технологии в своих беспилотниках, хотя Тегеран уверял, что БПЛА использует местные изобретения. Однако СМИ удалось идентифицировать целый ряд западных компонентов, несмотря на санкционную политику в отношении Ирана.