Три корабля британских ВМС вошли в порт Черногории

Три корабля морской пехоты ВМС Великобритании прибыли в порт черногорского города Бар на побережье Адриатического моря, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил исполняющий обязанностей премьер-министра Черногории Дритан Абазович.

Отправка морских пехотинцев является частью согласованного плана совместных учений с Черногорией и улучшит отношения в области обороны, интеграцию и взаимодействие союзников по НАТО.

" Корабли морской пехоты королевских (ВМС Великобритании) вошли в порт Бар - добро пожаловать в Черногорию. Мы укрепляем партнерство, Черногория - ответственный партнер НАТО" , - заявил Абазович.

Напомним, на полигоне Новая Демба Подкарпатского воеводства Польши 4 ноября, начались крупнейшие военные учения стран Вишеградской группы (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) под названием Puma-2022.