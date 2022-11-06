WP: Администрация Байдена просит Украину показать открытость к переговорам с РФ

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке просит украинское руководство показать открытость к переговорам со страной-агрессором Россией. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом обсуждений, сообщает Новое время.

По словам источников, просьба американских чиновников направлена на то, чтобы обеспечить сохранение Украинкой поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются «с опасениями избирателей по поводу растягивания войны в Украине на годы».

"Администрация Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров показать открытость к переговорам с Россией и пересмотреть публичный отказ участвовать в мирных переговорах, если президент Владимир Путин не будет отстранен от власти" , — говорится в сообщении газеты.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет найти формат для диалога с Россией, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что "ужасно ошиблись".

4 октября Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. В ОП заявили, что переговоры возможны с новым президентом России, который "будет более адекватно оценивать реальность".