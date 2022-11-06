Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

В воскресенье, 6 ноября, некоторые регионы Украины накроют дожди. Температура воздуха днем прогреется до +14 градусов, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

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Об этом написала синоптик Наталия Диденко.

Так, сегодня небольшие дожди пройдут в западных, Винницкой и северных областях. На остальной территории страны без осадков.

Днем температура воздуха повысится до 9 градусов тепла, в юго-западой части - до 9-14 градусов с отметкой "плюс".

В Киеве 6 ноября будет холодно и сыро, местами туман, вечером - дождь. Температура воздуха днем +7...9 градусов.