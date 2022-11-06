Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

В воскресенье, 6 ноября, некоторые регионы Украины накроют дожди. Температура воздуха днем прогреется до +14 градусов, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Об этом написала синоптик Наталия Диденко.

    Так, сегодня небольшие дожди пройдут в западных, Винницкой и северных областях. На остальной территории страны без осадков.

    Часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на сегодня

    Днем температура воздуха повысится до 9 градусов тепла, в юго-западой части - до 9-14 градусов с отметкой "плюс".

    В Киеве 6 ноября будет холодно и сыро, местами туман, вечером - дождь. Температура воздуха днем +7...9 градусов.

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