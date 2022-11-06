Премьер Британии не смог отрицать, что бизнес его жены работает в РФ

Новый премьер Великобритании и лидер Консервативной партии Риши Сунак не смог возразить на вопрос СМИ, что индийская компания, в которой его жена имеет долю, до сих пор продолжает работать в России, сообщает Европейская правда.

Вопрос о бизнесе жены Сунаку задали в эфире Sky News.

Ведущая пересказала информацию, которая появлялась в инфопространстве по поводу того, что жена Сунака, похоже, имеет долю в индийской компании Infosys, занимающейся ИТ-консалтингом, и эта фирма до сих пор имеет офис в Москве и сотрудничает с российским Альфа Банком.

"Я избранный политик и я здесь для того, чтобы говорить о том, за что я ответственен. Моя жена - нет" , - ответил на это Риши Сунак.

Ведущая согласилась, что хотя жена премьера действительно не является британским политиком, но такие бизнес-связи семьи выглядят странно в ситуации, когда британские налогоплательщики финансируют помощь для Украины и принимают в своих домах украинцев, которые оказались за границей из-за войны.

"Похоже на то, что при этом ваша семья зарабатывает в стране с путинским режимом" , - отметила она.

"Не думаю, что это такой случай, и, как я уже сказал, деятельность всех компаний - это их дело. Мы ввели значительные санкции и все компании, за которые мы отвечаем, соблюдают их так, как и должны были бы, посылая очень четкий ответ на агрессию Путина" , - сказал Сунак.

На вопрос, мог бы он сказать то же самое об Infosys, премьер ответил: "Мне совершенно не известно об этом, потому что я не связан с этой компанией" .

Напомним, Риши Сунак в конце октября заменил на посту премьера Лиз Трасс после неудачной идеи налоговой реформы, из-за которой она резко потеряла популярность и вынуждена была уйти с должности после рекордно короткого срока.