ОВА: РФ обстреляла Запорожье, погиб один человек

Российские войска ударили ракетами по Запорожью в ночь на 6 ноября. Разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия, предварительно погиб один человек, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Пожарные ликвидировали масштабное возгорание, которое произошло в результате атаки оккупантов. Продолжается разбор завалов.

Еще одна ракета упала на земельный участок в частном секторе, рассказал Старух. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных построек и два автомобиля.