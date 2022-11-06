ОВА: РФ обстреляла Запорожье, погиб один человек
Российские войска ударили ракетами по Запорожью в ночь на 6 ноября. Разрушено двухэтажное здание коммерческого предприятия, предварительно погиб один человек, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Пожарные ликвидировали масштабное возгорание, которое произошло в результате атаки оккупантов. Продолжается разбор завалов.
Еще одна ракета упала на земельный участок в частном секторе, рассказал Старух. Взрывной волной и обломками повреждены окна частных построек и два автомобиля.