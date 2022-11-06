В МИД отрицают внесение лидера фракции партии Шольца в "список террористов"

В Министерстве иностранных дел Украины опровергли слова лидера фракции социал-демократов в Бундестаге о том, что Киев якобы внес его в "список террористов" за поддержку идеи о необходимости переговоров с Россией, отметив, что такого официального списка не существует, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил представитель МИД Олег Николенко.

"Украинское правительство не ведет список террористов. Насколько мне известно, против Рольфа Мютцениха никаких производств в Украине также не ведется. Все заявления немецкого политика о якобы преследовании со стороны украинских властей не соответствуют действительности" , - прокомментировал Олег Николенко.

Мютцениха, похоже, не вносили и в список центра "Миротворец", который он мог бы потенциально назвать "списком террористов".

Как сообщалось, во время дебатов в Бундестаге лидер СДПГ заявил, что Киев якобы внес его в "список террористов" за поддержку дипломатических усилий для достижения прекращения огня и что ему на этом основании якобы поступали угрозы.