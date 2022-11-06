Британская разведка: Кремль планирует перекладывать вину за неудачи на военных

Последние тенденции с отставками в военном руководстве России могут свидетельствовать, что Кремль собирается перекладывать вину за свои неудачи и просчеты в войне против Украины на генералов, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 6 ноября.

В нем напоминают, что 3 ноября вместо уволенного генерал-полковника Александра Лапита командующим Центрального военного округа, похоже, назначили генерал-майона Александра Линькова - и, если это подтвердится, это очередной пример замены российских командующих из-за неудач на фронте. Разведка напоминает, что перед тем Лапина публично критиковали лидер Чечни Рамзан Кадыров и руководитель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.