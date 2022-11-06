Румыния отвергла слова Путина о "территориальных претензиях" к Украине

В Бухаресте опровергли бредни российского диктатора Владимира Путина о каких-то "территориальных претензиях" Румынии к Украине, сообщает Новое время.

Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны по поводу его высказываний во время выступления по случаю дня национального единства в РФ.

Путин утверждал, что Польша, Румыния и Венгрия якобы вынашивают планы «вернуть» себе территорий, потерянных после Второй мировой войны.

В свою очередь в румынском МИД ответили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, осудив РФ за ее военную агрессию.