Румыния отвергла слова Путина о "территориальных претензиях" к Украине
В Бухаресте опровергли бредни российского диктатора Владимира Путина о каких-то "территориальных претензиях" Румынии к Украине, сообщает Новое время.
Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел страны по поводу его высказываний во время выступления по случаю дня национального единства в РФ.
Путин утверждал, что Польша, Румыния и Венгрия якобы вынашивают планы «вернуть» себе территорий, потерянных после Второй мировой войны.
В свою очередь в румынском МИД ответили, что полностью поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, осудив РФ за ее военную агрессию.
"Министерство иностранных дел Румынии отвергает утверждения, высказанные президентом РФ в речи по случаю дня народного единства, которые ошибочно наводят на мысль о территориальных претензиях Румынии к Украине. МИД отмечает, что агрессивная война, начатая Россией 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права, в частности суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в обнародованном заявлении.