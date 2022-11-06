КГГА: из Киева в случае блэкаута планируют эвакуировать 3 млн человек

В столице запланировали тотальную эвакуацию трех миллионов людей, которые остались в Киеве, в случае полного отключения электросети, рассказал глава Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет The New York Times.

"Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения. Если не будет электричества, не будет воды и канализации.

Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения" , – заявил Ткачук в комментарии NYT.

Ткачук отметил, что сейчас причин для выезда людей из Киева нет, ситуация контролируемая.

Уточняется, что власти получат сообщение за 12 часов, что сеть находится на грани сбоя. По словам чиновника, в таком случае власти будут просить людей выехать из города.