ОВА: россияне били ракетами по Днепровщине, повреждены дома

Российские войска с вечера до утра 6 ноября восемь раз открывали огонь по Никопольскому району на Днепровщине, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Оккупанты применили РСЗО и тяжелую артиллерию. В Мировской общине повреждены пять частных домов, хозяйственные постройки, автомобили и газопроводы.

9-летняя девочка, которую накануне вечером ранили россияне, в больнице под наблюдением медиков. Угрозы жизни нет. Ее состояние врачи оценивают как среднее. Ребенок сильно напуган обстрелом и ранением, рассказал Резниченко.

В Никопольском и Марганецком общинах – без пострадавших.

В самом Никополе снаряды зацепили несколько домов – многоэтажных и частных. Повредили мебельное производство, транспортное предприятие, газопроводы и линии электропередач.