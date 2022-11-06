В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.11 ориентировочно составили:
- личного состава – около 75930 (+490) человек ликвидировано;
- танков – 2765 (+7)
- боевых бронированных машин – 5611 (+10)
- артиллерийских систем – 391 (+0)
- средства ПВО – 202 (+0)
- самолетов – 277 (+0)
- вертолетов – 260 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3)
- крылатые ракеты – 399 (+0)
- корабли /катера – 16 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+7)
- специальная техника – 155 (+0).
Данные уточняются.