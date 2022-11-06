В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе ВСУ сообщили о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике с начала полномасштабного вторжения.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.11 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 75930 (+490) человек ликвидировано;
  • танков – 2765 (+7)
  • боевых бронированных машин – 5611 (+10)
  • артиллерийских систем – 391 (+0)
  • средства ПВО – 202 (+0)
  • самолетов – 277 (+0)
  • вертолетов – 260 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1465 (+3)
  • крылатые ракеты – 399 (+0)
  • корабли /катера – 16 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4184 (+7)
  • специальная техника – 155 (+0).

Данные уточняются.

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