В Минреинтеграции назвали условие для начала переговоров с Россией
Говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявила вице-премьера, министр по реинтеграции Ирина Верещук в интервью изданию Corriere della Sera.
Так, на вопрос журналиста, когда между Украиной и РФ начнется дипломатия, она ответила:
"Изменение темпа может произойти только тогда, когда Россия покинет земли, на которые она вторглась".
Также Верещук исключила любые территориальные уступки, о которых говорят некоторые западные политики, о так называемом "мире" в обмен на Донбасс и Крым.
"Украинцы в этом четкие и единодушные: мы не будем торговать нашим народом и частью наших регионов, как в Крыму, так и на Донбассе. Путин нацелен не только на земли, не питаем иллюзий, что компромисс возможен. Путин намерен уничтожить нас как государство. Для нас это вопрос жизни или смерти", – подчеркнула она.