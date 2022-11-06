В Минреинтеграции назвали условие для начала переговоров с Россией

Говорить о начале переговоров с РФ можно тогда, когда россияне покинут оккупированные земли. Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьера, министр по реинтеграции Ирина Верещук в интервью изданию Corriere della Sera.

Так, на вопрос журналиста, когда между Украиной и РФ начнется дипломатия, она ответила: "Изменение темпа может произойти только тогда, когда Россия покинет земли, на которые она вторглась" .

Также Верещук исключила любые территориальные уступки, о которых говорят некоторые западные политики, о так называемом "мире" в обмен на Донбасс и Крым.