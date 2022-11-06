ВМС: Россия не вывела в Черное море корабли с "Калибрами"

По состоянию на 6 ноября в Черном море на боевом дежурстве находится 7 российских кораблей, но среди них нет ни одного носителя ракет типа "Калибр", сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ.

"По состоянию на 6 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 0 ракет" , – говорится в сообщении.

В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров.

В Средиземном море, по данным ВМС, находится 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" (общий залп – 76 ракет).

Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море – 37 судов, из них 3 судна двигалось из пролива Босфор;

в Черное море – 40 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.