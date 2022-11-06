В Белгородской области пожар, россияне заявляют о "прилете"
Масштабный пожар возник в Белгородской области России сегодня, 6 ноября. Российские власти заявляют о "прилете", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Российский чиновник заявил о "прилете" в Грайворонском округе. В результате чего якобы на промышленном объекте возник пожар. По его словам, загорелся резервуар с растворителем.
Однако до заявления российского губернатора в местных Telegram-каналах появились видео с масштабным пожаром. Жители заявили, что горит нефтебаза в поселке Хотмыжск в Грайворонском округе.
На опубликованных кадрах отмечено, как столб черного дыма поднимается с территории промышленного объекта.