В Белгородской области пожар, россияне заявляют о "прилете"

Масштабный пожар возник в Белгородской области России сегодня, 6 ноября. Российские власти заявляют о "прилете", пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Российский чиновник заявил о "прилете" в Грайворонском округе. В результате чего якобы на промышленном объекте возник пожар. По его словам, загорелся резервуар с растворителем.

Однако до заявления российского губернатора в местных Telegram-каналах появились видео с масштабным пожаром. Жители заявили, что горит нефтебаза в поселке Хотмыжск в Грайворонском округе.

На опубликованных кадрах отмечено, как столб черного дыма поднимается с территории промышленного объекта.