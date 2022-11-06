ОТГ "Сумы": в Сумской области сбили беспилотник
В воскресенье, 6 ноября, в Сумской области был сбит российский беспилотник. Это сделали бойцы добровольческих формирований, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Сумы в Facebook.
"Сбит вражеский беспилотник силами добровольческого военного формирования отдельной бригады территориальной обороны оперативно-тактической группировки Сумы на территории Миропольского общества", — говорится в публикации.
Военные отметили, что оперативная ситуация в Сумской области полностью контролируема.