ОТГ "Сумы": в Сумской области сбили беспилотник

В воскресенье, 6 ноября, в Сумской области был сбит российский беспилотник. Это сделали бойцы добровольческих формирований, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка Сумы в Facebook.

"Сбит вражеский беспилотник силами добровольческого военного формирования отдельной бригады территориальной обороны оперативно-тактической группировки Сумы на территории Миропольского общества" , — говорится в публикации.

Военные отметили, что оперативная ситуация в Сумской области полностью контролируема.