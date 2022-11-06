СМИ: оккупированный Херсон и часть области без света

В Херсоне сообщили об обесточивании во всех районах. Электричество также отсутствует на территории области, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом пишут местный СМИ, а также российские пропагандистские медиа.

"На оккупированных территориях Херсонской области частично пропало электричество" , - пишут СМИ.

Указано, что отключение электроснабжения было зафиксировано в Херсоне и в поселке Камышаны. Кроме того, сообщают об отсутствии электричества в Белозерке.

Тем временем оккупанты также сообщили об отсутствии света в Херсоне. В частности, об этом написало российское пропагандистское издание "РИА Новости".

"Во всех районах Херсона нет света, причины уточняются" , - пишет росСМИ.

Отметим, что в соцсетях пользователи пишут об отсутствии электричества в Херсоне.

"Пишут, что по всему городу исчез свет" , - такие и подобные сообщения распространяются по сети.

Напомним, недавно в ОК "Юг" сообщали, что оккупанты в Херсонской области целенаправленно отключают электричество и воду, лишают население доступа к сети Интернет, чтобы заставить людей к "эвакуации" из своих домов.

Также стало известно, что оккупационные "власти" Херсонской области на фоне так называемой "эвакуации" запретили учителям пользоваться мессенджерами на смартфонах.