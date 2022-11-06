Российские оккупанты заявили об "обстреле" Каховской ГЭС, обвинив ВСУ

В воскресенье, 6 октября, российские оккупанты заявили якобы об "обстреле" Каховской ГЭС. По их словам, так называемый "обстрел", якобы совершили украинские военные, использовав HIMARS, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Как пишут российские СМИ, ссылаясь, на данные "экстренных служб", так называемую "атаку" на ГЭС якобы совершили украинские войска.

По данным херсонских коллаборантов, якобы ВСУ "обстреляли" ГЭС шестью ракетами HIMARS, причем, как указывается, "одна ракета попала в шлюз дамбы".