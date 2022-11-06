WWF: в Украине от войны пострадали 3 млн гектаров лесов

В Украине от российского вторжения пострадали около 20% заповедников и более 3 млн гектаров лесных насаждений, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявили во Всемирном фонде природы (WWF).

В зоне риска оказались 2,9 млн гектаров Изумрудной сети. Эти территории являются значительной частью природоохранной сети Европы. Под угрозой уничтожения находятся 16 объектов площадью почти 600 тысяч гектаров, имеющих статус водно-болотных угодий международного значения.

Водно-болотное угодье "Архипелаг Большие и Малые Кучугуры" уже освобождено от россиян, но из-за близкого расположения к линии фронта находится под угрозой уничтожения. Захваченными остаются 8 заповедников и 10 национальных природных парков. Войной поражено 3 млн гектаров лесов.