В столице Южной Кореи с рельсов сошел поезд

В центре столицы Южной Кореи, Сеуле, поезд претерпел крушение. Сообщается, что пострадали более 30 человек, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По предварительным данным, в результате аварии обошлось без жертв. Полиция уже начала расследование причин крушения. Спасатели разбирают сошедшие с рельс вагоны, чтобы максимально оперативно восстановить движение в поездов по ветке.

Ранее в Сеуле, во время празднования Хэллоуина, произошла смертельная давка. Первоначально было известно о гибели не менее 59 человек, однако их количество продолжало расти.

Также сообщалось, что США отправили в Южную Корею стратегические бомбардировщики B-1B, которые примут участие в совместных военных учениях.