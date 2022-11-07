WSJ: Белый дом непублично контактирует с Кремлем
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в течение последних месяцев конфиденциально общался с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и советником российского президента по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым. Об этом, со ссылкой на The Wall Street Journal, сообщает Украинская правда.
Источники издания сообщили, что целью этих разговоров было предотвращение риска эскалации и сохранение каналов связи открытыми.
Отмечается, что официально эти разговоры ни в Белом доме, ни в Кремле не подтвердили. В частности, Белый дом публично не признал никаких звонков между Салливаном и любым высокопоставленным российским чиновником с марта.
"Эти непубличные дискуссии происходят на фоне сокращения традиционных дипломатических контактов между Вашингтоном и Москвой и намеков Путина и его помощников на то, что он может прибегнуть к использованию ядерного оружия для защиты российской территории", - подчеркивает издание.
В Белом доме считают, что поддержание определенного уровня контактов с Москвой "необходимо для достижения определенных взаимных интересов в сфере национальной безопасности".
Несколько американских чиновников заявили, что Салливан настаивает на контактах с Россией, даже если другие высокопоставленные чиновники считают, что переговоры при нынешней дипломатической и военной ситуации не будут плодотворными.
Официальные лица не предоставили точных дат и количества звонков, а также не сообщили, были ли они продуктивными.