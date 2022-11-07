Meta планирует масштабные сокращения работников — WSJ

Технологическая компания Meta (ранее Facebook) планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе. Это произошло на фоне массовых сокращений сотрудников Twitter. Об этом, со ссылкой на источники The Wall Street Journal, сообщает Новое время.

Ожидается, что увольнения коснутся тысяч работников и, по данным источников, объявить об этом компания собирается в среду.

На конец сентября Meta сообщала о более 87 тысячах сотрудников. Представители компании уже сказали сотрудникам отменить несущественные поездки, начиная с этой недели.

Отмечается, что запланированное увольнение станет первым масштабным сокращением штата за всю 18-летнюю историю компании. Хотя в процентном отношении оно будет меньше, чем сокращение в Twitter Inc. На прошлой неделе, количество сотрудников Meta, которые могут потерять работу, может стать самым большим на сегодняшний день в крупной технологической корпорации за год.

Гендиректор компании Марк Цукерберг недавно заявил, что "некоторые команды существенно возрастут, но большинство других команд останутся неизменными или сократятся в течение следующего года".

Представитель Meta отказался от комментариев, ссылаясь на недавнее заявление Цукерберга о том, что компания "сосредоточит инвестиции на небольшом количестве приоритетных направлений развития".

"Поэтому это означает, что некоторые команды существенно увеличатся, но большинство других команд останутся неизменными или сократятся в течение следующего года. В целом мы ожидаем завершить 2023 год или примерно такого же размера, или даже немного меньшей организацией, чем сегодня" , – сказал он во время отчета о доходах компании за ІІІ квартал 26 октября.

В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что Meta планирует сократить расходы, по крайней мере, на 10% в ближайшие месяцы, частично за счет сокращения персонала.

В пятницу, 4 ноября, Маск написал в Twitter, что из-за давления «групп активистов» на рекламодателей доход платформы значительно снизился , хотя «модерация контента не изменилась, а мы сделали все возможное, чтобы успокоить активистов».