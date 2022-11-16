В Украине повысят пенсии до конца года: кого это коснется

В Украине до конца 2022 года будет произведен очередной, третий плановый перерасчет пенсий. Увеличенные выплаты могут получить некоторые категории пенсионеров, пишет Володимир Костирін, РБК-Украина.

Основания для перерасчета назначенных пенсий определены украинским законодательством и обусловлены увеличением прожиточного минимума.

В текущем году перерасчет производился 1 июня, 1 октября, и ожидается также в первый день зимы.

Так, по данным Пенсионного фонда, в связи с увеличением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц с 1 декабря до 2 093 гривен возрастут размеры минимальной и максимальной пенсий, составляющие пенсионные выплаты, исчисляемые из размера прожиточного минимума.

Перерасчет пенсий с декабря

С 1 декабря украинцам до 70 лет, страховой стаж которых составляет не менее 35 лет у мужчин и не менее 30 лет у женщин, получающих пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании и не работающих, минимальную пенсионную выплату установят на уровне 2500 гривен.

У мужчин и женщин со страховым стажем менее 35 и 30 лет соответственно, минимальный размер пенсионной выплаты будет установлен пропорционально страховому стажу исходя из размера 2500 гривен.

Каким категориям пенсионеров повысят выплаты

Согласно бюджету ПФУ, в декабре увеличат суммы выплат трем категориям пенсионеров. Минимальная увеличится до 2093 гривен (то есть на 66 гривен больше), а максимальная подрастет до 20 930 гривен (больше на 660 гривен).

Прибавка коснется: