Генштаб: За сутки россияне потеряли еще полтысячи солдат

По данным Генштаба, в течение суток россияне потеряли 530 воинов, 6 танков и 19 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составили:

личного состава - около 76460 (+530) человек ликвидировано

танков - 2771 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,

артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,

РСЗО - 391 (+0) ед,

средств ПВО - 202 (+0) ед,

самолетов - 277 (+0) ед,

вертолетов - 260 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472 (+7),

крылатых ракет - 399 (+0),

кораблей/катеров - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,

специальной техники - 157 (+2).

Указывается, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.