Генштаб: За сутки россияне потеряли еще полтысячи солдат

Генштаб: За сутки россияне потеряли еще полтысячи солдат
Фото: wikimedia.org

По данным Генштаба, в течение суток россияне потеряли 530 воинов, 6 танков и 19 боевых бронированных машин.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 76460 (+530) человек ликвидировано
  • танков - 2771 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,
  • РСЗО - 391 (+0) ед,
  • средств ПВО - 202 (+0) ед,
  • самолетов - 277 (+0) ед,
  • вертолетов - 260 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472 (+7),
  • крылатых ракет - 399 (+0),
  • кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,
  • специальной техники - 157 (+2).

Указывается, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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