Генштаб: За сутки россияне потеряли еще полтысячи солдат
По данным Генштаба, в течение суток россияне потеряли 530 воинов, 6 танков и 19 боевых бронированных машин.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.11 ориентировочно составили:
- личного состава - около 76460 (+530) человек ликвидировано
- танков - 2771 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 5630 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 1782 (+1) ед,
- РСЗО - 391 (+0) ед,
- средств ПВО - 202 (+0) ед,
- самолетов - 277 (+0) ед,
- вертолетов - 260 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1472 (+7),
- крылатых ракет - 399 (+0),
- кораблей/катеров - 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 4199 (+8) ед,
- специальной техники - 157 (+2).
Указывается, что наибольшие потери оккупанты понесли на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.