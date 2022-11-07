Repubblica: Запад допускает начало переговоров, если ВСУ освободят Херсон

США и НАТО допускают начало мирных переговоров по Украине в том случае, если Киев отвоюет Херсон, сражение за который имеет как стратегическое, так и дипломатическое значение. Об этом, со ссылкой на La Repubblica, сообщает Новое время.

По данным издания, сейчас идут тайные консультации между Вашингтоном и Брюсселем по возможности подобных переговоров. Такая же мысль доводится до украинских властей.

Так как освобождение Херсона "навсегда изменит направление конфликта", то Украина сможет договариваться с РФ с позиции силы, а не слабости.

Также сообщается, что США заинтересованы в переговорах по ещё двум причинам: возможное применение РФ тактического ядерного оружия и то, что полное поражение Путина может развязать руки главному сопернику США — Китаю.

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Украина может освободить Херсон до конца ноября.

Министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности убежать из Херсона.