В Украину уже прибыли ЗРК NASAMS и Aspide

Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.

"Смотрите, кто приехал! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и "Аспид" прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.

Мы будем продолжать сбивать атакующие нас вражеские цели.

Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США" , - написал глава Минобороны в твиттер.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022

NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.



Aspide — семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей.