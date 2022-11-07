В Украину уже прибыли ЗРК NASAMS и Aspide
Министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide.
"Смотрите, кто приехал! Зенитно-ракетные комплексы NASAMS и "Аспид" прибыли в Украину. Это оружие значительно усилит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным.
Мы будем продолжать сбивать атакующие нас вражеские цели.
Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США", - написал глава Минобороны в твиттер.
NASAMS — передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого-среднего радиуса действия.
Aspide — семейство управляемых ракет средней дальности для поражения воздушных целей.