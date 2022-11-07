Украина и Молдова возобновили движение пассажирских поездов

После 24-летнего перерыва возобновлено движение пассажирских поездов по маршруту Киев-Кишинев, сообщает ЛигаБизнес.

Поезд № 351/352 будет курсировать через день:

отправление со станции Киев-Пасажирский в 17:02, будет прибывать на станцию Унгени в 07:53, в столицу Молдовы - в 10:38.

обратно рейс будет отправлятьсяв 17:45, будет проходить Унгени в 20:51 и будет прибывать в Киев в 11:48.

В поезде семь вагонов, пять из которых - купейные и два - типа "плацкарт". Время в дороге в одну сторону - приблизительно 13 часов.

Маршрут международного сообщения будет иметь стыковку на станции Унгени с возможностью сделать пересадку к станции Яссы (Румыния), где расположен международный аэропорт.

На маршруте сейчас курсирует "Поезд к Победе", каждый из семи вагонов посвящен временно оккупированной (на момент старта проекта два месяца назад) территории Украины.

"Поезд к победе" путешествовал по регионам Украины от Ужгорода в Харьков и от Киева в Одессу, а также стал местом специального брифинга госсекретаря США Энтони Блинкена.

В честь возобновления железнодорожного сообщения между украинской и молдовской столицами на вокзале Кишинева 6 ноября состоялась торжественная церемония.