ГУР: У россиян осталось только 120 "Искандеров"

Нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, РФ использовала около 80 процентов своих современных ракет. Об этом заявил﻿ представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии изданию The Economist.

Таким образом, по данным ГУР, у России осталось 120 "Искандеров".

Также, по словам Скибицкого, военной разведке Украины стали известны планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их по воздуху в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.