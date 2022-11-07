ГУР: У россиян осталось только 120 "Искандеров"
Нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, РФ использовала около 80 процентов своих современных ракет. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в комментарии изданию The Economist.
Таким образом, по данным ГУР, у России осталось 120 "Искандеров".
Также, по словам Скибицкого, военной разведке Украины стали известны планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их по воздуху в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.
"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", - заявил представитель ГУР МОУ.