Украинские банки за год заработали в 7 раз меньше, но являются операционно прибыльными

По данным Национального банка﻿, за девять месяцев 2022 года украинские банки заработали 7,4 млрд грн чистой прибыли, что в семь раз меньше финансового результата за девять месяцев прошлого года.

Для сравнения, за соответствующий период 2021 года банки заработали 51.4 млрд грн. Рентабельность капитала сектора за три квартала 2022 года составила 4,3% по сравнению с 32,1% в прошлом году.

Финрезультаты прежде всего обусловлены значительными отчислениями банков в резервы под понесенные и ожидаемые убытки в результате войны. С начала года банки сформировали резервы объемом 99 млрд грн, из которых в течение марта - сентября объемом 93,3 млрд грн.

Чистый процентный доход банков рос медленнее: на 26% за три квартала в годовом измерении против 35% в прошлом году преимущественно из-за сокращения процентных доходов в розничном сегменте. В первые месяцы полномасштабной войны все крупные банки предлагали заемщикам "кредитные каникулы", а некоторые финучреждения временно снизили ставки по потребительским кредитам.

Чистый комиссионный доход за девять месяцев сократился на 16% в годовом измерении против роста на 28% в соответствующий период прошлого года. Спрос на банковские услуги постепенно восстанавливается после шока в начале большой войны, но остается низким по сравнению с прошлогодним. Это ограничивает комиссионные доходы банков.

Операционный результат банков оставался положительным: чистая операционная прибыль до отчислений в резервы выросла за январь-сентябрь на 78% в годовом измерении. В частности, по итогам III квартала чистая операционная прибыль до отчислений в резервы составила 56,5 млрд грн по сравнению с 25.7 млрд грн в прошлом году.

"Банки научились работать эффективно, диверсифицируя собственные портфели, учитывая процентные, рыночные, кредитные и операционные риски. Сохранение операционной доходности позволит большинству банков самостоятельно восстановить капитал после прохождения текущего кризиса" , - комментирует результаты трех кварталов года глава НБУ Андрей Пышный.

Как отмечает НБУ, на 1 октября из 67 платежеспособных банков 44 учреждения были прибыльными и получили чистую прибыль в размере 25,6 млрд грн, 23 - убыточными, с убытком 18,2 млрд грн.