ВСУ нанесли в Каховке удар по зданию, в котором находились около 200 оккупантов
Украинские военные нанесли удар по расположению российских захватчиков во временно подконтрольной им Каховке Херсонской области, сообщает Новое время.
Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщило в своей сводке Воздушное командование ВСУ.
Там рассказали, что, согласно имеющимся данным, уничтожено здание, в котором находились около 200 оккупантов.
В результате удара противник понес существенные потери, однако точное количество убитых и раненых российских военных на данное время не известно.
"Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население", — говорится в сообщении.
В свою очередь в Генеральном штабе отметил, что на сегодняшний день российские войска и их коллаборанты организовали в Каховке массовые репрессии, целью которых является поиск украинских диверсантов и местных жителей, корректирующих удары ВСУ.
Оккупанты вывозят задержанных в Горностаевку, где подвергают пыткам, чтобы выбить показания.