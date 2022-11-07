СМИ: в Мариуполе обнаружили более 1,5 тысяч новых могил

На месте массового захоронения возле оккупированного Мариуполя найдены более 1500 новых могил местных жителей, но тел погибших может быть больше, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют снимки со спутника компании Maxar со ссылкой на ВВС.

Свежие могилы выявлены в месте захоронений в Старом Крыму. С момента последнего анализа кладбища, проведенного в июне, было вырыто 1500 новых могил. Количество похороненных в них погибших неизвестно, поскольку в одной могиле может быть и несколько тел.

По словам жителей Мариуполя, оккупационная администрация распорядилась извлечь тела погибших из-под завалов разрушенных домов. В течение нескольких месяцев тела погибших вывозились для захоронения.

Стоит отметить, что хоронят людей также на кладбищах в Мангуше и Виноградном. Площадь захоронения постоянно увеличивается.

Как сообщалось, 20 октября в Мариуполе открыли огромный морг из-за очень большой смертности.