Лукашенко снова заговорил о нежелании вести войну против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что якобы не хочет войны. Он также предложил «помочь» дровами, сообщает Новое время.

Об этом сообщает провластное издание Белта.

Он отметил, что сейчас «непростые времена». При этом в своей речи Лукашенко ни разу не упомянул, что Россия использует территорию Беларуси для обстрелов Украины.

"Времена непростые. Надо помочь нашим людям за пределами нашей страны. Там даже люди не могут дрова купить, а мы тут развлекаемся, в шутку рубим эти дрова. Дай бог, чтобы не пропали" , — сказал он во время посещения чемпионата по колке дров среди журналистов.

По словам Лукашенко, белорусы готовы организовать и «подвести к границе эти дрова».

"Пусть литовцы, латыши и поляки, украинцы знают, что мы люди мирные, мы не хотим никакой войны. Мы готовы вместе топить печку, поджаривать шашлыки" , — сказал Лукашенко.

4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.