ВСУ показали новое видео разгрома оккупантов в районе Павловки

Украинские военные опубликовали новое видео разгрома российских оккупантов в районе Павловки Донецкой области, где ВС РФ понесли за последние дни огромные потери, сообщает Новое время.

Соответствующие кадры, снятые с помощью разведывательных беспилотников, были обнародованы в понедельник, 7 ноября, в Telegram-канале Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

На них запечатлена безуспешная попытка оккупантов прорвать оборону украинских защитников с помощью бронетехники.

"Два российских танка Т-72Б3 и три боевых машины пехоты БМП-2 повреждены артиллерией, ПТРК и фугасами. Таков результат „шинковки“ кацапов 72-й механизированной бригадой (Черные запорожцы — ред.)" , — говорится в описании к видео.

Ранее в кремлевских Telegram-каналах разгорелся громкий скандал из-за провального наступления на Павловку 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ.

По словам самих оккупантов, всего за четыре дня в результате ошибок командования они потеряли 50% техники, а также около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести, о чем написали в открытом письме губернатору Приморского края Олегу Кожемяку, призвав вывести выживших.

При этом, как заявил российский пропагандист Алексей Сладков, никакой возможности сделать это сейчас нет.

"Нет ни свежих подразделений, ни возможности провести отвод и замену, потому что все под обстрелом со стороны Угледара и других направлений" , — признал он, пояснив, что украинская артиллерия «методично ровняет все с землей».

В свою очередь вминобороны РФ свои потери традиционно отрицают, утверждая, что ведут «эффективное наступление».