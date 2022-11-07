Омбудсмен: из плена освобождены уже 30 защитников Змеиного

Из российского плена освобождены 30 военнослужащих с острова Змеиный, работа по освобождению остальных бойцов из российской неволи продолжается, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец в Facebook.

Сообщается, что в стенах офиса омбудсмена состоялось общение с родными военных с острова Змеиный, которые сейчас находятся в плену, с участием представителей Координационного штаба и Государственной пограничной службы Украины.

"Во время встречи озвучили вопрос сложности возвращения из плена наших военных, ведь именно военные со Змеиного стали легендой этой войны...

Во время эмоционального общения представители различных ведомств рассказали о том, что из плена уже освободили 30 военнопленных с острова Змеиный. Также в плену еще остаются наши военные, которых мы обязательно освободим из российского плена.

Продолжаем и дальше нарабатывать механизмы сотрудничества с родственниками, совместно обсуждаем важные вопросы, касающиеся возвращения наших защитников".

Количество воинов со Змеиного, которые остаются в плену, омбудсмен не назвал. Лубинец отметил, чтобы родные, которые имеют любую информацию об украинских военнослужащих, сообщали об этом в компетентные органы.