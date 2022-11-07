Подоляк напомнил, при каких условиях Украина будет готова говорить с Кремлем

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк напомнил, что Украина никогда полностью не отказывалась от переговоров с Россией, но есть четкое условие - вывод российских сил с территории Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он опубликовал в своем Twitter.

"Важно: Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта. Сначала РФ выводит войска из Украины, далее - все остальное. Готов ли на это Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в нашей оценке, что будем говорить со следующим лидером России" , - отметил Михаил Подоляк.

Important: Ukraine has never refused to negotiate. Our negotiating position is known and open.1. First, RF withdraws troops from ????????2.After everything elseIs Putin ready? Obviously not. Therefore, we are constructive in our assessment: we will talk with the next leader of RF. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 7, 2022

30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, но не с Владимиром Путиным, а с другим президентом РФ. В тот день СНБО констатировал невозможность проведения переговоров с Путиным, а Зеленский утвердил это указом. В России на это отреагировали, что готовы подождать следующего президента Украины.

4 ноября советник по нацбезопасности США Джейк Салливан во время визита в Киев заявил, что США считают неприемлемыми условия, на которых Кремль сейчас в принципе готов вести диалог, потому что все разговоры должны начинаться с полной деоккупации Украины.

В то же время The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщало, что Белый дом в частном порядке якобы призывает Киев продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. Как отмечается, Вашингтон разделяет оценку Киева, что Путин несерьезно относится к переговорам и речь не идет о том, чтобы толкать Украину к ним, но хотели бы "обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы войны на долгие годы".