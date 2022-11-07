Жителей приграничья Черниговщины просят эвакуироваться вглубь Украины

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус просит жителей приграничных населенных пунктов региона переехать вглубь области, подальше от обстрелов оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на странице Чауса в Facebook.

"За прошедшую неделю на территорию области зафиксировано 234 "прихода". Для сравнения неделей ранее — 87. Дал задачу начальникам РВА активизировать работу с местным самоуправлением и жителями приграничных населенных пунктов относительно возможных вариантов переезда с потенциально уязвимой территории. Практику такого переселения уже имеем в Новгород-Северском районе. Людям, которые хотят переехать в пределах района, следует обратиться в РВА. Там помогут и с поиском временного жилья, и с переездом" , — написал глава ОГА.

По его словам, на днях Черниговщина ждет очередную партию помощи от международных партнеров для водолазно-спасательной станции.

Чаус сообщил, что в область прибыла первая фура со стройматериалами в рамках сотрудничества с Францией. В пути – генераторы, ноутбуки и прочее.

Также 2080 из более 3 тысяч рукавов для хранения зерна поступило в область. Значительная часть уже роздана аграриям.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил сценарий полного блэкаута в Киеве в отсутствие электроэнергии, тепла, воды и связи и призвал киевлян подготовить необходимые запасы и продумать возможность временного переезда за город.

Американское издание The New York Times со ссылкой на главу Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука писало, что из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блекаута.

Ткачук позже заявил, что на 6 ноября причин говорить о чрезвычайной ситуации в Киеве и возможной эвакуации жителей нет, в столице все под контролем.